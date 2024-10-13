Росіянин влаштував диверсію на фронті, знищивши важливу техніку окупантів: "АТЕШ" дізнався деталі

Росіянин влаштував диверсію на фронті, знищивши важливу техніку окупантів. Він вщент спалив російську БРДМ на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "АТЕШ".

"В результаті БРДМ, яка відіграє ключову роль у мобільності та захисті розвідувальних підрозділів окупантів, була повністю знищена. Подібні акції стають всечастішими в лавах російської армії", - зазначають в "АТЕШ".

За інформацією партизанів, поблизу села Новокатеринівка агенту вдалося підпалити техніку, яка виконувала розвідувальні та патрульні завдання.

"Агент руху "АТЕШ" з числа російських військовослужбовців провів успішну диверсію, знищивши броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ) ЗС РФ на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Диверсії партизанів

Партизани руху "АТЕШ" не вперше проводять диверсії як на лінії фронту, так і в Росії. Часто в цьому їм допомагають самі окупанти, котрі погодилися приєднатися до руху.

Наприклад, у червні партизани влаштували диверсію на залізниці, яка зв'язує Ростов-на-Дону та тимчасово окупований Маріуполь Донецької області.

А у серпні партизани здійснили диверсії на залізничній лінії, яка є ключовим логістичним маршрутом для ЗС РФ на півдні України. Ця гілка з'єднує Ростов-на-Дону з Маріуполем через Бердянськ.

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