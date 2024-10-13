"Хезболла" атакувала Ізраїль безпілотниками: поранено понад 60 людей
"Хезболла" випустила по Ізраїлю 3 безпілотники ввечері 13 жовтня. Один з них влучив, що призвело до поранення понад 60 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
За даними видання, два безпілотники були збиті поблизу Хайфи, а третій влучив у зібрання ізраїльтян біля Біньяміни.
За даними медиків, кількість поранених під час нападу безпілотника в районі Біньяміна зросла до 67 осіб. Серед них:
- чотири особи тяжко поранені;
- п’ятеро отримали важкі поранення;
- чотирнадцять отримали поранення середньої тяжкості.
Більшість із них були доставлені до медичного центру Гілеля Яффе в Хадері. Інші були доставлені в лікарню Шеба в Рамат-Гані, лікарню Рамбам в Хайфі та медичний центр Рабіна в Петах-Тіква.
Нагадаємо, раніше сьогодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав ООН вивести миротворців із півдня Лівану. Він зазначив, що "Хезболла" використовує їх як живий щит.
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