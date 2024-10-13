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"Хезболла" атакувала Ізраїль ​​безпілотниками: поранено понад 60 людей

Ізраїль, Неділя 13 жовтня 2024 21:46
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"Хезболла" атакувала Ізраїль ​​безпілотниками: поранено понад 60 людей Фото: "Хезболла" випустила по Ізраїлю 3 ​​безпілотники (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

"Хезболла" випустила по Ізраїлю 3 ​​безпілотники ввечері 13 жовтня. Один з них влучив, що призвело до поранення понад 60 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За даними видання, два безпілотники були збиті поблизу Хайфи, а третій влучив у зібрання ізраїльтян біля Біньяміни.

За даними медиків, кількість поранених під час нападу безпілотника в районі Біньяміна зросла до 67 осіб. Серед них:

  • чотири особи тяжко поранені;
  • п’ятеро отримали важкі поранення;
  • чотирнадцять отримали поранення середньої тяжкості.

Більшість із них були доставлені до медичного центру Гілеля Яффе в Хадері. Інші були доставлені в лікарню Шеба в Рамат-Гані, лікарню Рамбам в Хайфі та медичний центр Рабіна в Петах-Тіква.

Нагадаємо, раніше сьогодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав ООН вивести миротворців із півдня Лівану. Він зазначив, що "Хезболла" використовує їх як живий щит.

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