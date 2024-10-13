"Хезболла" атакувала Ізраїль ​​безпілотниками: поранено понад 60 людей

"Хезболла" випустила по Ізраїлю 3 ​​безпілотники ввечері 13 жовтня. Один з них влучив, що призвело до поранення понад 60 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

За даними видання, два безпілотники були збиті поблизу Хайфи, а третій влучив у зібрання ізраїльтян біля Біньяміни.

За даними медиків, кількість поранених під час нападу безпілотника в районі Біньяміна зросла до 67 осіб. Серед них:

чотири особи тяжко поранені;

п’ятеро отримали важкі поранення;

чотирнадцять отримали поранення середньої тяжкості.