ua en ru
Сб, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Партизани розвідали Інститут ядерної енергетики РФ в Криму: що вдалося знайти (фото)

Крим, Субота 12 жовтня 2024 10:35
UA EN RU
Партизани розвідали Інститут ядерної енергетики РФ в Криму: що вдалося знайти (фото) Фото: партизани розвідали Інститут ядерної енергетики РФ в Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани розвідали Інститут ядерної енергетики РФ у Криму. Там виявити ядерний реактор, щоправда, навчальний.

Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агент виявив, що Інститут бере активну участь в оборонній промисловості. Поряд з ним знаходиться навчальний ядерний реактор, на якому студенти відпрацьовують практичні навички", - йдеться у повідомленні.

Після навчання, як уточнюють партизани, фахівці тісно співпрацюють з Міноборони РФ і залучаються до військових навчань з ядерної безпеки.

"Розвідка таких об’єктів не тільки розкриває структуру ядерної промисловості, а й дає розуміння роботи реакторів та інших ядерних об’єктів, що містять у розробці методів їх виведення з ладу", - додали в "АТЕШ".

Ситуація у Криму

Російські війська захопили острів Крим у 2014 році. Після цього росіяни облаштували в Криму велику кількість військових об'єктів, складів та військових частин, у тому числі пов'язаних із ядерною енергетикою.

Наприклад, нещодавно на дорогах тимчасово окупованого Криму помітили автомобілі 12-го управління Головного управління Міноборони Росії, яке відповідає за ядерні боєприпаси.

Крім того, ще в липні ГУР повідомляло, що російські окупанти здійснили часткове відновлення радянського складу ядерної зброї "Феодосія-13" в окупованому Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну проти Росії України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Війна в Україні
NEWS
Старі нові монети. Звідки взялися "шаги" і коли вони можуть замінити "копійки"
Старі нові монети. Звідки взялися "шаги" і коли вони можуть замінити "копійки"
DAILY
"Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом