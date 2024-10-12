Партизани розвідали Інститут ядерної енергетики РФ в Криму: що вдалося знайти (фото)

Партизани розвідали Інститут ядерної енергетики РФ у Криму. Там виявити ядерний реактор, щоправда, навчальний.

Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "АТЕШ".

"Розвідка таких об’єктів не тільки розкриває структуру ядерної промисловості, а й дає розуміння роботи реакторів та інших ядерних об’єктів, що містять у розробці методів їх виведення з ладу", - додали в "АТЕШ".

Після навчання, як уточнюють партизани, фахівці тісно співпрацюють з Міноборони РФ і залучаються до військових навчань з ядерної безпеки.

"Агент виявив, що Інститут бере активну участь в оборонній промисловості. Поряд з ним знаходиться навчальний ядерний реактор, на якому студенти відпрацьовують практичні навички", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Криму

Російські війська захопили острів Крим у 2014 році. Після цього росіяни облаштували в Криму велику кількість військових об'єктів, складів та військових частин, у тому числі пов'язаних із ядерною енергетикою.

Наприклад, нещодавно на дорогах тимчасово окупованого Криму помітили автомобілі 12-го управління Головного управління Міноборони Росії, яке відповідає за ядерні боєприпаси.

Крім того, ще в липні ГУР повідомляло, що російські окупанти здійснили часткове відновлення радянського складу ядерної зброї "Феодосія-13" в окупованому Криму.

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