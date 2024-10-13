Росіяни розстріляли дев'ять українських військових у Курській області, - DeepState

Російські війська розстріляли дев'ять українських воїнів у Курській області. Військові мали обмежений БК і були вимушені здатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс DeepState.

Аналітики з посиланням на джерела 1 ОТБр зазначають, що це сталося 10 жовтня у районі населеного пункту Зелений Шлях. За попередніми даними, українські оператори дронів та суміжники "виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались".

Як зазначає DeepState, кількість боєкомплекту біла обмежена, тому українські бійці були змушені здатися.

Як пишуть аналітики, ситуація у Курській області "не така радісна". Сили оборони проводять стабілізаційні заходи, але відновити втрачене вкрай важко.

t.me/DeepStateUA

Реакція омбудсмена

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що страта полонених - це грубе порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Він направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового злочину росіян.

"Ці дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність. Росія - це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни. Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини", - додав Лубінець.