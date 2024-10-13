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Росіяни розстріляли дев'ять українських військових у Курській області, - DeepState

Курська область, Неділя 13 жовтня 2024 10:21
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Росіяни розстріляли дев'ять українських військових у Курській області, - DeepState Фото: росіяни розстріляли українських військових у Курській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська розстріляли дев'ять українських воїнів у Курській області. Військові мали обмежений БК і були вимушені здатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс DeepState.

Аналітики з посиланням на джерела 1 ОТБр зазначають, що це сталося 10 жовтня у районі населеного пункту Зелений Шлях. За попередніми даними, українські оператори дронів та суміжники "виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались".

Як зазначає DeepState, кількість боєкомплекту біла обмежена, тому українські бійці були змушені здатися.

Як пишуть аналітики, ситуація у Курській області "не така радісна". Сили оборони проводять стабілізаційні заходи, але відновити втрачене вкрай важко.

Росіяни розстріляли дев'ять українських військових у Курській області, - DeepState

t.me/DeepStateUA

Реакція омбудсмена

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що страта полонених - це грубе порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Він направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового злочину росіян.

"Ці дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність. Росія - це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни. Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини", - додав Лубінець.

Страти росіянами українських бійців

Раніше в Офісі генпрокурора повідомляли, що зафіксували випадки страт окупантами 93 українських воїнів.

Нещодавно стало відомо про масову страту загарбниками 16 українських полонених на Покровському напрямку. Окупанти розстріляли українських захисників.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан зазначив, що суд ООН в Гаазі може взятися за справи про страти українських військовополонених. За його словами, МКС має такий мандат.

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