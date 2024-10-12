Зеленський назвав результати візитів до чотирьох столиць Європи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.

"Оборонні пакети для захисту, ППО, інвестиції у виробництво дронів та іншої зброї в Україні - це все результати візиту в Лондон, Париж, Рим і Берлін", - пояснив президент.

Він також зазначив, що представив українським партнерам деталі плану перемоги.

"Тепер будемо працювати на рівні команд, щоб зробити наші кроки на фронті та в дипломатії максимально сильними. Наше спільне завдання - наблизити справедливий мир для України й всієї Європи", - наголосив глава держави.