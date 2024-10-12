Зеленський назвав результати візитів до чотирьох столиць Європи
Український президент Володимир Зеленський провів європейське турне. Завдяки цьому Україна отримала нові оборонні пакети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.
"Оборонні пакети для захисту, ППО, інвестиції у виробництво дронів та іншої зброї в Україні - це все результати візиту в Лондон, Париж, Рим і Берлін", - пояснив президент.
Він також зазначив, що представив українським партнерам деталі плану перемоги.
"Тепер будемо працювати на рівні команд, щоб зробити наші кроки на фронті та в дипломатії максимально сильними. Наше спільне завдання - наблизити справедливий мир для України й всієї Європи", - наголосив глава держави.
План перемоги України
Нагадаємо, що Київ розробив план перемоги, який передбачає низку кроків з боку держав-партнерів для забезпечення Україні сильних позицій під час будь-яких переговорів з РФ, зокрема на майбутньому Саміті миру.
Наприкінці вересня Зеленський представив план перемоги американському лідеру Джо Байдену та кандидатам в президенти США Камалі Гарріс та Дональду Трампу.
Водночас цього тижня Зеленський відвідав відразу чотири європейські столиці, а також взяв участь у саміті з Балканськими країнами. На цих зустрічах також було представлено план перемоги.
Перебуваючи у Берліні, президент України заявив, що хотів би завершення війни не пізніше 2025 року, а план перемоги, за його словами, - міст до проведення результативного Саміту миру.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.