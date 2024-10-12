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Зеленський назвав результати візитів до чотирьох столиць Європи

Україна, Субота 12 жовтня 2024 16:42
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Зеленський назвав результати візитів до чотирьох столиць Європи Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський провів європейське турне. Завдяки цьому Україна отримала нові оборонні пакети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.

"Оборонні пакети для захисту, ППО, інвестиції у виробництво дронів та іншої зброї в Україні - це все результати візиту в Лондон, Париж, Рим і Берлін", - пояснив президент.

Він також зазначив, що представив українським партнерам деталі плану перемоги.

"Тепер будемо працювати на рівні команд, щоб зробити наші кроки на фронті та в дипломатії максимально сильними. Наше спільне завдання - наблизити справедливий мир для України й всієї Європи", - наголосив глава держави.

План перемоги України

Нагадаємо, що Київ розробив план перемоги, який передбачає низку кроків з боку держав-партнерів для забезпечення Україні сильних позицій під час будь-яких переговорів з РФ, зокрема на майбутньому Саміті миру.

Наприкінці вересня Зеленський представив план перемоги американському лідеру Джо Байдену та кандидатам в президенти США Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

Водночас цього тижня Зеленський відвідав відразу чотири європейські столиці, а також взяв участь у саміті з Балканськими країнами. На цих зустрічах також було представлено план перемоги.

Перебуваючи у Берліні, президент України заявив, що хотів би завершення війни не пізніше 2025 року, а план перемоги, за його словами, - міст до проведення результативного Саміту миру.

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