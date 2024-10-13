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ZDF дізналося, чи буде "Рамштайн" під час візиту Байдена в Німеччину

США, Неділя 13 жовтня 2024 18:34
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ZDF дізналося, чи буде "Рамштайн" під час візиту Байдена в Німеччину Фото: американський президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американський президент Джо Байден наступного тижня планує відвідати Німеччину. Але лідер США обмежиться лише зустріччю з німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.

За даними ЗМІ, програма американського лідера обмежиться лише одним днем, а саме - 18 жовтня.

За даними видання, Байден планує зустрітися в Берліні лише зі Штайнмаєром та Шольцем. Це зумовлене тим, що цього разу програма американського лідера значно стиснута.

Виходячи з даної інформації, видання зауважило, що зустрічі у форматі "Рамштайн" найближчим часом не буде. Водночас підтвердження даної інформації з інших джерел наразі немає.

Своєю чергою журналіст ZDF Ельмар Тевессен повідомив, що подальші рішення у форматі "Рамштайн", найімовірніше, будуть ухвалювати вже після результатів президентських виборів у США.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент США Джо Байден хоче надолужити свій візит до Німеччини наступного тижня.

Зауважимо, що Байден хотів приїхати до Німеччини 10 жовтня і залишитися на кілька днів. Проте незадовго до цього Білий дім скасував поїздку.

Причиною цього став ураган "Мілтон", який на той момент рухався в бік американського штату Флорида. Оскільки були побоювання значних руйнувань, Байден залишився в країні.

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