ZDF дізналося, чи буде "Рамштайн" під час візиту Байдена в Німеччину

Американський президент Джо Байден наступного тижня планує відвідати Німеччину. Але лідер США обмежиться лише зустріччю з німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF .

За даними ЗМІ, програма американського лідера обмежиться лише одним днем, а саме - 18 жовтня.

За даними видання, Байден планує зустрітися в Берліні лише зі Штайнмаєром та Шольцем. Це зумовлене тим, що цього разу програма американського лідера значно стиснута.

Виходячи з даної інформації, видання зауважило, що зустрічі у форматі "Рамштайн" найближчим часом не буде. Водночас підтвердження даної інформації з інших джерел наразі немає.