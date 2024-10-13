ZDF дізналося, чи буде "Рамштайн" під час візиту Байдена в Німеччину
Американський президент Джо Байден наступного тижня планує відвідати Німеччину. Але лідер США обмежиться лише зустріччю з німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.
За даними ЗМІ, програма американського лідера обмежиться лише одним днем, а саме - 18 жовтня.
За даними видання, Байден планує зустрітися в Берліні лише зі Штайнмаєром та Шольцем. Це зумовлене тим, що цього разу програма американського лідера значно стиснута.
Виходячи з даної інформації, видання зауважило, що зустрічі у форматі "Рамштайн" найближчим часом не буде. Водночас підтвердження даної інформації з інших джерел наразі немає.
Своєю чергою журналіст ZDF Ельмар Тевессен повідомив, що подальші рішення у форматі "Рамштайн", найімовірніше, будуть ухвалювати вже після результатів президентських виборів у США.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент США Джо Байден хоче надолужити свій візит до Німеччини наступного тижня.
Зауважимо, що Байден хотів приїхати до Німеччини 10 жовтня і залишитися на кілька днів. Проте незадовго до цього Білий дім скасував поїздку.
Причиною цього став ураган "Мілтон", який на той момент рухався в бік американського штату Флорида. Оскільки були побоювання значних руйнувань, Байден залишився в країні.
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