ua en ru
Нд, 23 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Мерц вважає, що мирний план для України не буде ухвалено до дедлайну Трампа

Німеччина, Неділя 23 листопада 2025 16:21
UA EN RU
Мерц вважає, що мирний план для України не буде ухвалено до дедлайну Трампа Фото: канцлер Німеччини Фридрих Мерц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що навряд чи мирний план США встигнуть підписати до дедлайну, який встановив президент Дональд Трамп - до 27 листопада, коли Сполучені Штати відзначають "День подяки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як зазначив Мерц, зараз 23 листопада, тоді як Трамп вимагає підписання мирної угоди до 27 листопада. Насправді ж до підписання все ще дуже і дуже далеко.

"Це не означає, що її повністю неможливо досягти... Але я скептично ставлюся до того, що такий результат можливий, враховуючи нинішні розбіжності", - сказав він в кулуарах саміту G20 у Йоганнесбурзі.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп встановив крайній термін для погодження мирного плану до 27 листопада. Він пригрозив припиненням надання озброєння та розвідувальних даних Україні. Водночас Трамп після різкого демаршу з боку ЄС та навіть Конгресу США змушений був визнати, що "пропозиція не остаточна".

У відповідь на план Трампа, який порівнюють з вимогою капітуляції для України, лідери ЄС підготували власні пропозиції. Вони не передбачають обмежень для Збройних сил та повертають під контроль України стратегічні ресурси та об’єкти. Також Україна та європейські союзники вимагають від США гарантій безпеки, що за змістом відповідають 5 статті НАТО про спільну оборону.

В Женеві 23 листопада проходить обговорення мирного плану між представниками США, України, Британії, Франції та Німеччини. За даними ЗМІ, якщо все пройде нормально, остаточний варіант буде узгоджено безпосередньо на зустрічі президента України Володимира Зеленського та Трампа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна Фрідріх Мерц мирний план США
Новини
Контрпропозиції ЄС до мирного плану щодо України: Bloomberg дізнався деталі
Контрпропозиції ЄС до мирного плану щодо України: Bloomberg дізнався деталі
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті