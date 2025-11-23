Мерц вважає, що мирний план для України не буде ухвалено до дедлайну Трампа

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що навряд чи мирний план США встигнуть підписати до дедлайну, який встановив президент Дональд Трамп - до 27 листопада, коли Сполучені Штати відзначають "День подяки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.