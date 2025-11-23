Мерц вважає, що мирний план для України не буде ухвалено до дедлайну Трампа
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що навряд чи мирний план США встигнуть підписати до дедлайну, який встановив президент Дональд Трамп - до 27 листопада, коли Сполучені Штати відзначають "День подяки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як зазначив Мерц, зараз 23 листопада, тоді як Трамп вимагає підписання мирної угоди до 27 листопада. Насправді ж до підписання все ще дуже і дуже далеко.
"Це не означає, що її повністю неможливо досягти... Але я скептично ставлюся до того, що такий результат можливий, враховуючи нинішні розбіжності", - сказав він в кулуарах саміту G20 у Йоганнесбурзі.
Зазначимо, що президент США Дональд Трамп встановив крайній термін для погодження мирного плану до 27 листопада. Він пригрозив припиненням надання озброєння та розвідувальних даних Україні. Водночас Трамп після різкого демаршу з боку ЄС та навіть Конгресу США змушений був визнати, що "пропозиція не остаточна".
У відповідь на план Трампа, який порівнюють з вимогою капітуляції для України, лідери ЄС підготували власні пропозиції. Вони не передбачають обмежень для Збройних сил та повертають під контроль України стратегічні ресурси та об’єкти. Також Україна та європейські союзники вимагають від США гарантій безпеки, що за змістом відповідають 5 статті НАТО про спільну оборону.
В Женеві 23 листопада проходить обговорення мирного плану між представниками США, України, Британії, Франції та Німеччини. За даними ЗМІ, якщо все пройде нормально, остаточний варіант буде узгоджено безпосередньо на зустрічі президента України Володимира Зеленського та Трампа.