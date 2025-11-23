ua en ru
Нд, 23 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Виходить за рамки плану Трампа. Мерц заінтригував своєю пропозицією щодо України

Неділя 23 листопада 2025 17:58
UA EN RU
Виходить за рамки плану Трампа. Мерц заінтригував своєю пропозицією щодо України Фото: Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував, що представить свою пропозицію щодо закінчення війни в Україні, яка виходить за рамки мирного плану США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на n-tv.

За словами канцлера, він представить свою пропозицію українським переговірникам у Женеві.

"Я вніс додаткову пропозицію, що виходить за рамки всеосяжного плану з 28 пунктів", - сказав Мерц після саміту G20, маючи на увазі план США і європейські поправки до нього.

Канцлер Німеччини не вдавався в подробиці, але зазначив, що зробить пропозицію, щоб "хоча б зробити перший крок у четвер".

Мирний план США та його коригування

Нагадаємо, днями США представили новий мирний план із 28 пунктів щодо закінчення війни в Україні.

Згідно зі зливами у ЗМІ, Україна повинна буде вийти з Донбасу, скоротити армію, відмовитися від далекобійного озброєння і не тільки. В обмін на це країні буде надано гарантії безпеки за аналогією НАТО.

У Єврораді вчора заявили, що мирний план США може бути основою для закінчення війни, однак документ потребує суттєвих доопрацювань.

У ЗМІ писали, що Європа хоче змінити щонайменше 4 пункти. Серед них - питання територій, скорочення ЗСУ, гарантії безпеки та ідея президента США Дональда Трампа щодо заморожених російських активів.

Крім того, у медіа вчора була інформація, що Європа вже надіслала до Вашингтона доопрацьований варіант плану США.

Як відомо, президент США Дональд Трамп поставив Києву дедлайн: Україна має погодитися на угоду до 27 листопада. При цьому він учора підтвердив, що варіант ще не остаточний і до нього можуть бути внесені зміни.

На тлі цього сьогодні в Женеві (Швейцарія) проходять консультації між США, Україною та Європою, щоб доопрацювати документ і зробити його більш вигідним для Києва.

Президент України Володимир Зеленський за підсумками перших переговорів уже сказав, що мирний план США може врахувати критично важливі для України елементи.

Рустем Умеров, який є секретарем РНБО і веде в Женеві переговори, повідомив, що в поточній редакції документа, поправки до якого ще обговорюють, - уже відображено більшість ключових українських пріоритетів.

Детальніше про те, що відбувається в Женеві і чому там почалися переговори - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Германия Фрідріх Мерц Мирні переговори мирний план США Війна в Україні
Новини
Контрпропозиції ЄС до мирного плану щодо України: Bloomberg дізнався деталі
Контрпропозиції ЄС до мирного плану щодо України: Bloomberg дізнався деталі
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті