Виходить за рамки плану Трампа. Мерц заінтригував своєю пропозицією щодо України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував, що представить свою пропозицію щодо закінчення війни в Україні, яка виходить за рамки мирного плану США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на n-tv .

Канцлер Німеччини не вдавався в подробиці, але зазначив, що зробить пропозицію, щоб "хоча б зробити перший крок у четвер".

"Я вніс додаткову пропозицію, що виходить за рамки всеосяжного плану з 28 пунктів", - сказав Мерц після саміту G20, маючи на увазі план США і європейські поправки до нього.

За словами канцлера, він представить свою пропозицію українським переговірникам у Женеві.

Мирний план США та його коригування

Нагадаємо, днями США представили новий мирний план із 28 пунктів щодо закінчення війни в Україні.

Згідно зі зливами у ЗМІ, Україна повинна буде вийти з Донбасу, скоротити армію, відмовитися від далекобійного озброєння і не тільки. В обмін на це країні буде надано гарантії безпеки за аналогією НАТО.

У Єврораді вчора заявили, що мирний план США може бути основою для закінчення війни, однак документ потребує суттєвих доопрацювань.

У ЗМІ писали, що Європа хоче змінити щонайменше 4 пункти. Серед них - питання територій, скорочення ЗСУ, гарантії безпеки та ідея президента США Дональда Трампа щодо заморожених російських активів.

Крім того, у медіа вчора була інформація, що Європа вже надіслала до Вашингтона доопрацьований варіант плану США.

Як відомо, президент США Дональд Трамп поставив Києву дедлайн: Україна має погодитися на угоду до 27 листопада. При цьому він учора підтвердив, що варіант ще не остаточний і до нього можуть бути внесені зміни.

На тлі цього сьогодні в Женеві (Швейцарія) проходять консультації між США, Україною та Європою, щоб доопрацювати документ і зробити його більш вигідним для Києва.

Президент України Володимир Зеленський за підсумками перших переговорів уже сказав, що мирний план США може врахувати критично важливі для України елементи.

Рустем Умеров, який є секретарем РНБО і веде в Женеві переговори, повідомив, що в поточній редакції документа, поправки до якого ще обговорюють, - уже відображено більшість ключових українських пріоритетів.

