Начался основной раунд встречи в Женеве, есть результаты в некоторых сферах, - Reuters

В Женеве стартовал основной раунд переговоров США и Украины по так называемому "мирному плану", который американская администрация передала Киеву. Утверждается, что есть прогресс в обсуждении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и Reuters .

Отмечается, что переговоры планировалось провести в двух местах - отеле InterContinental (предварительные обсуждения) и здании миссии США в Швейцарии (официальные дискуссии). Сейчас встреча делегаций продолжается за закрытыми дверями.

По данным Reuters, которое ссылается на американского чиновника, предварительные переговоры, похоже, были " продуктивными и даже убедительными". Также чиновник сказал, что они "завершились соглашениями в некоторых сферах".