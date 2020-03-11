Рост курса доллара и обстрел грузовика на Донбассе: новости за 10 марта

Боевики на Донбассе обcтреляли грузовик сил ООС, нардепу от "Европейской солидарности" Софии Федине избрали меру пресечения, НБУ значительно повысил официальный курс доллара. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 10 марта, - в материале РБК-Украина

Обстрел грузовика боевиками на Донбассе: есть погибшие и раненые бойцы ООС

Боевики на Донбассе совершили обстрел военного грузового автомобиля одного из подразделений операции Объединенных сил из противотанкового ракетного комплекса. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты есть потери среди украинских защитников, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

В результате попадания противотанковой управляемой ракеты один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевым травмированием.

Киевские власти назвали условие закрытия школ и метро из-за коронавируса

Городские власти Киева готовы закрыть все школы, а также метро в случае распространения коронавируса. Об этом сообщает BBC.

Как отметил мэр Киева Виталий Кличко, городские власти готовы к любому развитию событий и в случае распространения коронавируса будут приняты меры запрещающие массовые мероприятия. "Для этого должна быть действительно крупная вспышка болезни. Я надеюсь, что до этого не дойдет, чтобы мы закрывали транспорт", - сказал он.

Федине избрали меру пресечения по делу об угрозах Зеленскому

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства для нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федине по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, на личном обязательстве настаивала сторона обвинения. Согласно решению суда, нардеп должна прибывать определенное время к следователю и прокурору, без разрешения не покидать Киев, а также уведомлять о смене места жительства и работы.

Задержан подозреваемый в похищении Вербицкого и Луценко

Подозреваемый в похищении активистов Майдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко был задержан силами Национальной полиции Украины. Об этом в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

По его словам, сегодня в ходе длительных оперативно-следственных действий сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции задержали Сергея Мысливого, который подозревается в причастности к этому делу. Злоумышленник долгое время скрывался от следствия, вел конспиративный образ жизни и жил по поддельным документам.

НБУ значительно повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 25,31 гривен за доллар, что на 39 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Резкий рост курса доллара к гривне - это запоздалая реакция внутреннего рынка Украины на динамику, которая формируется на внешних рынках. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари Как отметил аналитик, потенциал роста курса доллара был продиктован в том числе перестановками в правительстве в Украины, которые были в конце прошлой недели.

Спецслужбы РФ пытаются запугать свидетелей по делу MH17, - прокуратура Нидерландов

Российские спецслужбы пытаются раскрыть свидетелей по делу о катастрофе MH17 на Донбассе с целью их дальнейшего запугивания. Об этом на суде в Гааге заявил прокурор Тейс Бергер.

По его словам, Россия пытается помешать расследованию катастрофы MH17 путем раскрытия личности свидетелей, чьи данные были засекречены, а спецслужбы могут перехватывать сообщения и отслеживать перемещения людей.

Госдума одобрила снятие ограничения на число президентских сроков в РФ

Государственная дума поддержала во втором чтении поправку о снятии ограничения на число президентских сроков в Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Соответствующее решение депутаты Госдумы приняли во вторник, 10 марта, поддержав поправку депутата от "Единой России" Валентины Терешковой к законопроекту об изменениях в Конституции, которая снимает ограничения на количество президентских сроков.

Киевляне получат платежки за коммуналку нового образца

В марте единственный счет-уведомление в Киеве будет содержать начисления за горячее водоснабжение и отопление в полном объеме, а сумма перерасчета по коэффициенту газа будет отражена в колонке "перерасчет". Об этом на брифинге сообщил генеральный директор "Центра коммунального сервиса" (ЦКС) Андрей Щербина, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что начиная с марта при формировании счетов-сообщений будут внесены изменения в блок с начислениями КП "Киевтеплоэнерго", а именно:

в колонке "начислено" будет отображена 100% сумма начисления за услуги отопления и горячего водоснабжения;

однако в колонке "перерасчет" будет указана сумма "скидки" в связи с изменением цены на природный газ

В аптеках Украины появятся тесты на коронавирус: названа стоимость

Коронавирус COVID-19 украинцы скоро смогут выявлять самостоятельно, если в аптеках появятся специальные тесты. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, рассказав сколько будет стоить один экспресс-тест.

На данный момент известно, что в Украину из Копенгагена вылетели дополнительно 50 систем. Каждая из них предназначена для проверки 100 образцов. В аптеки эта партия тестов направляться не будет, но они смогут закупать их самостоятельно. Ляшко рассказал, что один тест на коронавирус будет стоить около 350 гривен.

Погода совсем испортится: каким областям приготовиться к резкому ухудшению

Погода в Украине в ближайшие дни существенно испортится. Синоптики предупреждают о сильных дождях, штормовом ветре и существенном снижении температуры воздуха в некоторых областях.

В среду, 11 марта, в большинстве областей страны ожидаются дожди, местами умеренные и сильные. Сухо будет только на юге Украины. На востоке страны пройдут кратковременные дожди, ветер усилится до 12 м/с. Ночью в регионе ожидается от +4 до +6 градусов, днем прогреется до +10 +13 градусов.