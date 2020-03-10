В МВД рассказали детали задержания причастного к похищению активистов Майдана

Фото: советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк (УНИАН)

Задержанный несколько лет скрывался от следствия и жил по поддельным документам

Подозреваемый в похищении активистов Майдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко был задержан силами Национальной полиции Украины. Об этом в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

По его словам, сегодня в ходе длительных оперативно-следственных действий сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции задержали Сергея Мысливого, который подозревается в причастности к этому делу.

"Злоумышленник долгое время скрывался от следствия, вел конспиративный образ жизни и жил по поддельным документам. Сейчас он задержан и находится под стражей", - добавил Шкиряк.

Отметим, сегодня стало известно о задержании Мысливого. По версии следствия, он непосредственно причастен к похищению Вербицкого и Луценко из Александровской больницы в Киеве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Государственном бюро расследований находится более 50 уголовных "дел Майдана". До этого ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда Киева. Этот судья в феврале 2014 года незаконно арестовывал участников Революции достоинства.