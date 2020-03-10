Число погибших при обстреле военного грузовика на Донбассе возросло

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики девять раз нарушили режим "тишины"

С начала текущих суток, 10 марта, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один военнослужащий получил ранения. Кроме того, в результате попадания противотанковой управляемой ракеты двое военных погибли, еще семь получили ранения, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы обстрелы рядом с населенным пунктом Пески, неподалеку Новоселовки Второй, рядом с Авдеевкой.

Также обстрелы были зафиксированы вблизи Орехового, в районе Новоалександровки, неподалеку населенного пункта Хутор Вольный, что в районе ответственности оперативно-тактической группы "Север".

"По уточненным данным, в результате попадания противотанковой управляемой ракеты один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевым травмированием. Кроме этого, в результате вражеского обстрела наших позиций еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 марта в результате обстрелов на Донбассе погиб один и получили ранения еще четыре украинских военных. Боец погиб в ходе обстрелов позиций возле населенного пункта Пески. По данным штаба ООС, боевики применили на этом участке противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.