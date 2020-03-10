ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Число погибших при обстреле военного грузовика на Донбассе возросло

Новости » Происшествия     10.03.2020 - 18:54
Число погибших при обстреле военного грузовика на Донбассе возросло
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики девять раз нарушили режим "тишины"

С начала текущих суток, 10 марта, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один военнослужащий получил ранения. Кроме того, в результате попадания противотанковой управляемой ракеты двое военных погибли, еще семь получили ранения, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы обстрелы рядом с населенным пунктом Пески, неподалеку Новоселовки Второй, рядом с Авдеевкой.

Также обстрелы были зафиксированы вблизи Орехового, в районе Новоалександровки, неподалеку населенного пункта Хутор Вольный, что в районе ответственности оперативно-тактической группы "Север".

"По уточненным данным, в результате попадания противотанковой управляемой ракеты один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевым травмированием. Кроме этого, в результате вражеского обстрела наших позиций еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 марта в результате обстрелов на Донбассе погиб один и получили ранения еще четыре украинских военных. Боец погиб в ходе обстрелов позиций возле населенного пункта Пески. По данным штаба ООС, боевики применили на этом участке противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Умер раненый на Донбассе военный Боевики на Донбассе маскируют готовые к бою танки и ракетные системы, - разведка
Новости Украины ООСДонбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь