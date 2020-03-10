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Спецслужбы РФ пытаются запугать свидетелей по делу MH17, - прокуратура Нидерландов

Новости » Общество     10.03.2020 - 14:31
Спецслужбы РФ пытаются запугать свидетелей по делу MH17, - прокуратура Нидерландов
Фото: суд в Гааге по делу MH17 (twitter.com/WorldAffairsPro)

Свидетелям грозит опасность, если их раскроют на суде

Российские спецслужбы пытаются раскрыть свидетелей по делу о катастрофе MH17 на Донбассе с целью их дальнейшего запугивания. Об этом на суде в Гааге заявил прокурор Тейс Бергер.

По его словам, Россия пытается помешать расследованию катастрофы MH17 путем раскрытия личности свидетелей, чьи данные были засекречены, а спецслужбы могут перехватывать сообщения и отслеживать перемещения людей.

"Опрос свидетелей представляет реальный риск их безопасности. В связи с этим судебный следователь принял решение засекретить данные десятков человек", - заявил он.

Бергер добавил, что один из свидетелей сообщил по электронной почте, что к нему несколько раз приходили вооруженные боевики после того, как он распространил видео с "Буком". После этого свидетель был вынужден скрываться.

Кроме того, у другого свидетеля, который расследовал обстоятельства катастрофы, будучи в России, изъяли компьютер.

"Есть четкие указания на то, что российские спецслужбы активно пытаются помешать усилиям по установлению правды по поводу крушения рейса MH17", - подытожил прокурор.

Напомним, в Нидерландах стартовал второй день судебного заседания по делу MH17. Стороны обвинения и защиты сегодня подробно расскажут о текущем состоянии расследования.

РБК-Украина писало, что подозреваемый Олег Пулатов представлен на суде адвокатами, чтобы получить легальный доступ ко всем материалам дела, и потом иметь возможность манипулировать полученной информацией.

Время справедливости: как начался суд по катастрофе рейса MH17 над Донбассом
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