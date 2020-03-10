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Федине избрали меру пресечения по делу об угрозах Зеленскому

Новости » Политика     10.03.2020 - 15:07
Федине избрали меру пресечения по делу об угрозах Зеленскому
Фото: София Федина (prm.ua)

Суд избрал ей меру пресечения в виде личного обязательства

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства для нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федине по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, на личном обязательстве настаивала сторона обвинения. Согласно решению суда, нардеп должна прибывать определенное время к следователю и прокурору, без разрешения не покидать Киев, а также уведомлять о смене места жительства и работы.

Напомним, до этого в Государственном бюро расследований заявляли, что Федине может грозить до пяти лет тюрьмы, если суд признает ее виновной в инкриминируемых ей статьях. Ей объявили подозрения в угрозе убийством президенту, связанной с его государственной деятельностью.

Ранее второй фигурантке этого дела, волонтерке Марусе Зверобой тоже избрали меру пресечения. Ее обязали сдать заграничный паспорт, а также носить электронное средство контроля. Мера пресечения действует до 9 апреля 2020 года.

Осенью 2019 года они, обсуждая перепалку Зеленского с добровольцами в Золотом, в онлайн-трансляции высказали предположение, что во время одной из таких поездок президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.

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