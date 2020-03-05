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Федине изберут меру пресечения на следующей неделе

Новости » Политика     05.03.2020 - 13:05
Федине изберут меру пресечения на следующей неделе
Фото: София Федина (prm.ua)

Прокуратура попросит личное обязательство для Федины

Нардепу от "Европейской солидарности" Софии Федине изберут меру пресечения за угрозы президенту Владимиру Зеленскому 10 марта. Об этом она сообщила в комментарии РБК-Украина.

По ее словам, прокуратура попросит избрать ей меру пресечения в виде личного обязательства.

"Суд будет в следующий вторник", - добавила Федина.

Напомним, ранее в Государственном бюро расследований заявили, что Федине грозит до пяти лет тюрьмы.

До этого второй фигурантке этого дела Марусе Зверобой избрали меру пресечения. Ее обязали сдать загранпаспорт, а также носить электронное средство контроля. Мера пресечения действует до 9 апреля 2020 года.

Осенью прошлого года Федина и Зверобой, обсуждая разговор Зеленского с добровольцами в Золотом, в трансляции на Facebook высказали предположение, что во время одной из таких поездок Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.

"Ты там чаще езди, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя взорвет... Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы", - дословно прозвучало их заявление.

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