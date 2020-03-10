Госдума одобрила снятие ограничения на число президентских сроков в РФ

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Депутаты одобрили поправку, которая позволит Путину переизбраться после внесения изменений в Конституцию

Государственная дума поддержала во втором чтении поправку о снятии ограничения на число президентских сроков в Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Соответствующее решение депутаты Госдумы приняли во вторник, 10 марта, поддержав поправку депутата от "Единой России" Валентины Терешковой к законопроекту об изменениях в Конституции, которая снимает ограничения на количество президентских сроков.

"Поправка применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ", - говорится в законодательной инициативе.

Напомним, 2 марта президент России Владимир Путин предложил свои поправки в Конституцию. По данным издания Bloomberg, инициированные Путиным поправки к Конституции являются запасным планом для сохранения его у власти после того, как срок президентства закончится в 2024 году.

Также РБК-Украина писало, что Путин может взять участие в следующих президентских выборах, если Конституционный суд одобрит предлагаемые изменения. При этом он отметил, что исключение из Конституции ограничение по количеству президентских сроков нецелесообразно.