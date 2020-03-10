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Киевляне получат платежки за коммуналку нового образца

Новости » Экономика     10.03.2020 - 16:02
Киевляне получат платежки за коммуналку нового образца
Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сумма перерасчета будет выделена отдельной строкой

В марте единственный счет-уведомление в Киеве будет содержать начисления за горячее водоснабжение и отопление в полном объеме, а сумма перерасчета по коэффициенту газа будет отражена в колонке "перерасчет". Об этом на брифинге сообщил генеральный директор "Центра коммунального сервиса" (ЦКС) Андрей Щербина, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что начиная с марта при формировании счетов-сообщений будут внесены изменения в блок с начислениями КП "Киевтеплоэнерго", а именно:

  • в колонке "начислено" будет отображена 100% сумма начисления за услуги отопления и горячего водоснабжения;
  • однако в колонке "перерасчет" будет указана сумма "скидки" в связи с изменением цены на природный газ

"Также отдельной строкой на лицевой стороне счета-извещения в блоке "Киевтеплоэнерго" указаны суммы перерасчета за соответствующими коэффициентами, которые применены в текущем расчетном периоде, а именно: за услугу по отоплению - 0,74, за услугу ГВС - 0,76. В процентах - киевляне сэкономили за февраль на отоплении 26%, а на ГВС - 24%", - сказал Щербина.

Киевляне получат платежки за коммуналку нового образца

Как сообщало РБК-Украина, начисления за жилищно-коммунальные услуги в Украине в январе 2020 года составили 23,4 млрд грн, что на 19,4% больше, чем в декабре 2019 года.

Напомним, решение о завершении отопительного сезона в Киеве пока не принято, поскольку по прогнозу Укргидрометцентра на этой неделе ожидается значительное похолодание.

Завершение отопительного сезона в Киеве отложили из-за ожидания морозов Киев может остаться без газа из-за отсутствия договора на транспортировку
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