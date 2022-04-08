Россию исключили из Совета ООН по правам человека, а Кремль признал значительные потери: новости за 7 апреля

Россию исключили из Совета ООН по правам человека, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные после Мариуполя хотят уничтожить Одессу, Кремль признал значительные потери в войне против Украины. Подробнее о том, что произошло в четверг, 7 апреля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Сенат США одобрил закон о ленд-лизе: позволит быстрее поставлять оружие Украине

Американский Сенат единогласно принял закон, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине. Данная программа позволила во времена Второй мировой войны оперативно обеспечивать армии союзников.

В Кремле отреагировали на решение Сената США. Там заявили, что это может иметь "отрицательный эффект" в переговорах между Украиной и Россией.

Россию исключили из Совета ООН по правам человека

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) проголосовала за отстранение России от Совета по правам человека. Решение поддержали две трети стран.

Отстранить Россию от Совета по правам человека призвали правозащитники из нескольких стран, включая Украину, Польшу. Причина исключения - преступления, совершенные российскими войсками на украинской территории.

Кремль признал значительные потери в войне против Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал большие потери российской армии в войне против Украины. Однако называть конкретные цифры представитель Кремля не стал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Пескова телеканалу Sky News.

"Да, у нас значительные потери, это огромная трагедия для нас", сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о потерях российской армии.

Российские военные после Мариуполя хотят уничтожить Одессу, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные после Мариуполя хотят уничтожить Одессу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время обращения к парламенту Греции.

"Россия абсолютно уверена в своей безнаказанности за все, что она делает. И мы должны остановить это. Мы должны привлечь Россию к ответственности. Мы должны спасти Одессу от уничтожения, которое случилось с Мариуполем", - заявил Зеленский.

Суд арестовал активы жены Медведчука

Суд арестовал активы общества, конечным бенефициаром которого является жена беглого нардепа Виктора Медведчука - Оксана Марченко. Средства, полученные от реализации активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной инфраструктуры.

Отмечается, что среди активов Марченко были три квартиры, два имущественных комплекса, ценные предметы искусства и транспортные средства. В частности, во время обысков на даче Медведчука "Медвежья дубрава" на Закарпатье правоохранители изъяли более 300 картин известных художников (Бокшай, Эрдели, Манайло, Шолтес, Глюк), снегоходы, квадроциклы и автомобили.