ru ua
Чт, 07 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

План U-24. Шмыгаль рассказал, как будут восстанавливать Украину после войны

Новина українською →
Киев, Четверг 07 апреля 2022 10:45
План U-24. Шмыгаль рассказал, как будут восстанавливать Украину после войны Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украина после завершения войны с Россией будет восстанавливаться в три этапа. План восстановления уже получил название U-24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля для BBC.

"Мы уже объявили этот план. Будем называть его U-24. Это план обновления Украины. Будет соответствующий фонд восстановления, которое будет проходить в три стадии. Первая уже идет, когда мы восстанавливаем разрушенные объекты временно, оперативно и быстро", - отметил он.

По его словам, второй этап - это быстрое восстановление после завершения боевых действий. Он заключается в возобновлении поставок воды и электричества на разрушенных территориях. Третий этап - полноценное обновление украинских городов, инфраструктуры и страны в целом.

"Этот этап будет наиболее затратным, наиболее длительным, но мы хотим реализовать его очень быстро. Это должно быть параллельно с политическими процессами вхождения Украины в Европейский союз, как недавно было написано в Версальской декларации", - подчеркнул Шмыгаль.

Он также добавил, что перспектива членства Украины в ЕС поддерживает внутреннее ожидает скорейшего завершения войны.

Напомним, ранее послы стран "Большой семерки" пообещали работать над экономическим восстановлением Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль Война России против Украины
NEWS
43-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
43-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Уничтожена оккупантами. Как выглядит Бородянка и что пережили ее жители
Виталий НосачФотокорреспондент Уничтожена оккупантами. Как выглядит Бородянка и что пережили ее жители