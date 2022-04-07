Кремль признал значительные потери в войне против Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал большие потери российской армии в войне против Украины. Однако называть конкретные цифры представитель Кремля не стал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Пескова телеканалу Sky News.
"Да, у нас значительные потери, это огромная трагедия для нас", сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о потерях российской армии.
Представитель Кремля отказался признать, что потеря тысяч солдат, шести генералов и сотни танков является унижением для России. По его словам, это "неправильное понимание событий".
Песков также прокомментировал отступление российской армии от Киева и Чернигова. Он назвал это "жестом доброй воли" во время переговоров Украины и России. Пресс-секретарь также выразил готовность продолжать диалог.
Отметим, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с начала вторжения российские оккупанты потеряли почти 19 тысяч человек убитыми, 700 танков, 150 самолетов и тысячи бронированной и автомобильной техники.
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