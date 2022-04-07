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Около 18 900 военных и почти 700 танков: Генштаб назвал потери России

Новина українською →
Киев, Четверг 07 апреля 2022 10:21
Около 18 900 военных и почти 700 танков: Генштаб назвал потери России Фото: Россия продолжает нести потери в Украине (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

За время войны России против Украины российская сторона потеряла около 18 900 военных убитыми. Украинские силы уничтожили почти 700 танков, 150 самолетов и тысячи бронированных машин и автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 7 апреля:

  • Личный состав - около 18 900 человек
  • Танки - 698 единиц
  • Боевые бронированные машины - 1891
  • Артиллерийские системы - 332
  • РСЗО - 108
  • Средства ПВО - 55
  • Самолеты - 150
  • Вертолеты - 135
  • Автомобильная техника - 1358
  • Корабли/катера - 7
  • Цистерны с ГСМ - 76
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 111
  • Специальная техника - ​​25
  • Пусковые установки ОТРК - 4

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские десантники уничтожили российское подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и его охрану из спецназа.

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