Около 18 900 военных и почти 700 танков: Генштаб назвал потери России
Фото: Россия продолжает нести потери в Украине (GettyImages)
За время войны России против Украины российская сторона потеряла около 18 900 военных убитыми. Украинские силы уничтожили почти 700 танков, 150 самолетов и тысячи бронированных машин и автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 7 апреля:
- Личный состав - около 18 900 человек
- Танки - 698 единиц
- Боевые бронированные машины - 1891
- Артиллерийские системы - 332
- РСЗО - 108
- Средства ПВО - 55
- Самолеты - 150
- Вертолеты - 135
- Автомобильная техника - 1358
- Корабли/катера - 7
- Цистерны с ГСМ - 76
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 111
- Специальная техника - 25
- Пусковые установки ОТРК - 4
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские десантники уничтожили российское подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и его охрану из спецназа.
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