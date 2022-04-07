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Оккупанты повредили железную дорогу в Харьковской области. Заблокированы три эвакуационных поезда

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Донецкая область, Четверг 07 апреля 2022 19:41
Оккупанты повредили железную дорогу в Харьковской области. Заблокированы три эвакуационных поезда Оккупанты повредили железную дорогу в Донецкой области (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Россия нанесла авиаудар по путепроводу возле станции Барвенково Донецкой железной дороги (Харьковская область). Сообщается, что заблокированы три эвакуационных поезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Укрзализныци Александра Камышина.

Отмечается, что это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов как Славянск, Краматорск и Лиман.

Также временно заблокированными в Славянске и Краматорске остались три эвакуационных поезда.

"Ждем окончания обстрела для прояснения ситуации. Пассажиров заблокированных поездов размещаем на вокзале до уточнения ситуации. Мы делали, делаем и будем делать свою работу четко и надежно. До последнего", - написал Камышин.

Ранее мы сообщали, что Укрзализныця за сутки эвакуировала из Донецкой области почти 14 тысяч человек.

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Укрзализныця Донецкая область
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