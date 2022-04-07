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Суд арестовал активы жены Медведчука

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Украина, Четверг 07 апреля 2022 17:07
Суд арестовал активы жены Медведчука Фото: Оксана Марченко (volynnews com)
Автор: Наталья Юрченко

Суд арестовал активы общества, конечным бенефициаром которого является жена беглого нардепа Виктора Медведчука - Оксана Марченко. Средства, полученные от реализации активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Отмечается, что среди активов Марченко были три квартиры, два имущественных комплекса, ценные предметы искусства и транспортные средства. В частности, во время обысков на даче Медведчука "Медвежья дубрава" на Закарпатье правоохранители изъяли более 300 картин известных художников (Бокшай, Эрдели, Манайло, Шолтес, Глюк), снегоходы, квадроциклы и автомобили.

"При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора удовлетворено ходатайство следователей об аресте трех квартир и двух имущественных комплексов. Также готовятся ходатайства в суд о наложении ареста на изъятое в ходе обысков имущество", - говорится в сообщении.

В дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Напомним, что Медведчук нарушил условия домашнего ареста и сбежал из-под стражи.

Кроме того, львовский суд удовлетворил ходатайство об аресте Виктора Медведчука.

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