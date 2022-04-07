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Россию исключили из Совета ООН по правам человека

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Нью-Йорк, Четверг 07 апреля 2022 18:52
Россию исключили из Совета ООН по правам человека Фото: Генассамблея ООН проголосовала за исключение России из Совета по правам человека (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) проголосовала за отстранение России от Совета по правам человека. Решение поддержали две трети стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Генассамблеи.

Генассамблея ООН отстранила Россию от Совета по правам человека. В заседании принимали участие представители 193 стран. "За" исключение проголосовали 93 государства. Воздержались - 58, выступили против - 24.

Россию исключили из Совета ООН по правам человека

Фото: итоги голосования на Генассамблее ООН (скриншот с видео)

На решение Генассамблеи отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter. Глава МИД назвал правильным приостановку членства России в Совете ООН по правам человека. Он поблагодарил все страны, которые поддержали резолюцию.

"Военным преступникам не место в органах ООН", - подытожил Кулеба.

Совет ООН по правам человека - международный правозащитный орган. Отвечает за соблюдение и защиту прав человека. Является вспомогательным органом Генассамблеи.

Отстранить Россию от Совета по правам человека призвали правозащитники из нескольких стран, включая Украину, Польшу. Причина исключения - преступления, совершенные российскими войсками на украинской территории.

Напомним, накануне голосования министры иностранных дел стран "Большой семерки" поддержали исключение России из Совета ООН по правам человека.

Отметим, ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что России не место в Совете ООН по правам человека.

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