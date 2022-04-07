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У Путина отреагировали на ленд-лиз для Украины. Пригрозили "негативным эффектом" в переговорах

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Москва, Четверг 07 апреля 2022 12:51
У Путина отреагировали на ленд-лиз для Украины. Пригрозили "негативным эффектом" в переговорах Фото: прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Кремле отреагировали на решение Сената США по активации программы ленд-лиза, который позволит ускорить оказание военной помощи Украине. Там заявили, что это может иметь "отрицательный эффект" в переговорах между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Накачивание Украины оружием в различных форматах не способствует успеху на российско-украинских переговорах. И, конечно, это скорее будет иметь негативный эффект", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, американский Сенат единогласно принял закон, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине. Данная программа позволила во времена Второй мировой войны оперативно обеспечивать армии союзников.

Отметим, в Министерстве иностранных дел Украины уже отреагировали на принятие Сенатом США закона о ленд-лизе. Там заявили, что рассчитывают на скорейшее прохождение всех процедур.

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