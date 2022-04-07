В Бородянке под руинами только двух домов нашли 26 погибших, - Венедиктова

В городе Бородянка Киевской области из-под завалов только двух домов достали тела 26 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой в телемарафоне.

По ее словам, в городе не было украинских защитников и военных инфраструктур

"Сегодня разобрали завалы двух больших домов. Нашли 26 тел погибших. Бородянка является показательным примером. Орки 26-27 февраля зашли танками, в них бросили или гранату или коктейль Молотова. Они испугались местных жителей, вызвали авиацию, которая пролетела эту улицу и просто уничтожала все",- сказала Венедиктова.

Также она отметила, что у правоохранителей есть факты сексуальных преступлений и пыток.

Венедиктова добавила, что в Бородянке ужасная ситуация с точки зрения разрушения и непредсказуемости жертв.