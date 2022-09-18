Россия увеличила количество ракетных ударов по Украине: в британской разведке назвали причину

В частности, россияне увеличили количество ракетных удары по электросетям и плотине на реке Ингулец в Кривом Роге.

"Столкнувшись с неудачами на фронте, Россия, вероятно, расширила число мест, по которым она готова нанести удары, пытаясь напрямую подорвать моральный дух украинского народа и правительства", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Позже стало известно, что россияне ударили по Кривому Рогу ракетой Х-101 с самолета Ту-95МС. Общее число выпущенных ракет по городу составило 8.

Российские оккупанты для ударов по Кривому Рогу применили ракеты типа "Кинжал" и "Искандер".

После российских ракетных ударов по гидротехническому сооружению в Кривом Роге в реке Ингулец поднялся уровень воды. Жителей некоторых улиц призвали эвакуироваться. 112 домов оказались подтопленными, сотрудники ГСЧС спасли 11 людей.

Для понижения уровня воды пришлось взрывать часть гидротехнических сооружений ниже по течению. Пока на всех участках реки Ингулец уровень воды не превышает критических меток, падение уровня наблюдается на всей территории.

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