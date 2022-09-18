Росія збільшила кількість ракетних ударів по Україні: у британській розвідці назвали причину

Зокрема, росіяни збільшили кількість ракетних ударів по електромережах та греблі на річці Інгулець у Кривому Розі.

"Зіткнувшись із невдачами на фронті, Росія, ймовірно, розширила кількість місць, по яких вона готова завдати ударів, намагаючись безпосередньо підірвати моральний дух українського народу та уряду", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 вересня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Розі. Пізніше стало відомо, що росіяни вдарили по Кривому Розі ракетою Х-101 із літака Ту-95МС. Загальна кількість випущених ракет по місту становила 8.

Російські окупанти для ударів по Кривому Розі застосували ракети типу "Кинжал" та "Іскандер".

Після російських ракетних ударів по гідротехнічній споруді у Кривому Розі в річці Інгулець піднявся рівень води. Жителів деяких вулиць закликали евакуюватись. 112 будинків виявилися підтопленими, співробітники ДСНС врятували 11 людей.

Для зниження рівня води довелося підривати частину гідротехнічних споруд нижче за течією. Поки що на всіх ділянках річки Інгулець рівень води не перевищує критичних міток, падіння рівня спостерігається на всій території.

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