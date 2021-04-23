Россия отводит войска от границ Украины, а Шмыгаль представил кандидата на пост главы Минэнерго: новости за 22 апреля

Россия отводит войска от границ Украины в пункты постоянной дислокации, президент России Владимир Путин ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на предложение о встрече, на заседании фракции премьер-министр Денис Шмыгаль представил депутатам кандидата на пост министра энергетики. Подробнее о том, что произошло в четверг, 22 апреля, - в материале РБК-Украина

Россия отводит войска от границ Украины в пункты постоянной дислокации

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах. По его словам, "все поставленные цели достигнуты".

Он назвал переброс большой части российских войск на южные рубежи РФ "внезапной проверкой".

Шмыгаль представил кандидата на пост главы Минэнерго на заседании фракции СН

На заседании фракции "Слуга народа" премьер-министр Денис Шмыгаль представил депутатам кандидата на пост министра энергетики Германа Галущенко. Галущенко отвечал на вопросы членов монобольшинства.

Также сообщается, что на заседании обсудили недавние инциденты с Евгением Шевченко и Николаем Тищенко.

Путин ответил Зеленскому: ждем в Москве в любое удобное время

Президент России Владимир Путин ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на предложение о встрече. Он готов встретиться в Москве. Об этом Путин заявил на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Он также прокомментировал предложение Зеленского провести встречу, но подчеркнул, что если встреча касается Донбасса, то Зеленский должен сначала встречаться с главарями "ЛДНР".

На Донбассе под обстрелом погиб еще один украинский военный

На Донбассе погиб военный ВСУ из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Александр Луцик . Боец получил смертельное осколочное ранение в результате вражеского обстрела из ПТРК в зоне проведения ООС под оккупированной Горловкой.

С начала марта это уже десятая боевая потеря "Эдельвейса" вследствие боевых действий на фронте.

ЦИК признал Вирастюка победителем на довыборах в Раду по 87 округу

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) установила результаты довыборов в Раду по 87 округу (Ивано-Франковская область). Кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка признали избранным народным депутатом.

Согласно протоколу окружной избирательной комиссии он набрал 15 536 голосов избирателей.

НАБУ объявило в розыск сына Гладковского

Национальной антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск одного из восьми фигурантов дела "Оптимумспецдеталь". Речь идет о сыне бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского - Игоре.

По данным следствия, подозреваемый в 2015-2017 годах реализовал схему по поставке контрабандных товаров предприятиям "Укроборонпрома" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других компаний. По этой схеме Игорю Гладковскому якобы перечисляли 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли - 950 тысяч гривен.

В ПАСЕ приняли резолюцию о возможной причастности властей РФ к отравлению Навального

В ПАСЕ утвердили доклад и резолюцию по российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Туда внесли правку о том, что в отношении политика было предполагаемое отравление, к которому причастны власти России, а не "серьезная болезнь".

Об этом в своем Telegram сообщил нардеп, член украинской делегации Алексей Гончаренко. Гончаренко отметил, что документ приняли с его правкой о том, что к отравлению Навального могут быть причастны власти России, а не "серьезная болезнь".

Российская Федерация отказалась выполнять резолюцию. При этом саму резолюцию ПАСЕ в России назвали "политизированной".

Турция вводит круглосуточный комендантский час на три дня

В Турции вводят круглосуточный комендантский час из-за ситуации с коронавирусом. Он будет действовать с 19:00 22 апреля до 05:00 26 апреля.

Во время действия комендантского часа граждане Турции могут покидать свои дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек с 10:00 до 17:00, визитов к врачам и выгула собак.

Проспект Бандеры в Киеве сохранит свое название: апелляционный суд принял решение

Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры в Киеве. Также законным признана смена названий четырех столичных улиц.

Напомним, в феврале 2021 года Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова в улицу Михаила Емельяновича-Павленко.

Будут даже заморозки: синоптики напугали прогнозом погоды на май

Погода в Украине в мае 2021 продолжит тенденцию холодной весны. Синоптики прогнозируют прохладу с заморозками в начале месяца, которая сменится жарой в конце.

Что будет с майской погодой, и придется ли нам насладиться умеренным весенним теплом и отдыхом на природе - читайте в материале.