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Россия отводит войска от границ Украины в пункты постоянной дислокации

Новина українською → Четверг 22 апреля 2021 14:33
Россия отводит войска от границ Украины в пункты постоянной дислокации Фото: Россия отводит войска от Украины (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: РБК-Украина

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах. По его словам, "все поставленные цели достигнуты".

Об этом сообщает ТАСС.

Он назвал переброс большой части российских войск на южные рубежи РФ "внезапной проверкой".

"Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - сказал Шойгу.

Глава Минобороны РФ поручил генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации.

Ранее Шойгу объяснил усиление войск на юге страны попыткой Североатлантического альянса "противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья".

Также Шойгу заявлял, что в России началась контрольная проверка боеготовности армии. Учения проводятся на территории всех военных округов.

Отметим, в последнее время наблюдается стягивание российской армии к украинским границам. Сообщалось, что Россия стянула к украинским границам около 150 тысяч военных. Это является самой большой группировкой, которую когда-либо развертывала РФ возле украинской границы.

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