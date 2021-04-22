Россия отводит войска от границ Украины в пункты постоянной дислокации

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах. По его словам, "все поставленные цели достигнуты".

Об этом сообщает ТАСС .

Он назвал переброс большой части российских войск на южные рубежи РФ "внезапной проверкой".

"Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - сказал Шойгу.

Глава Минобороны РФ поручил генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации.