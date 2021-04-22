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ЦИК признал Вирастюка победителем на довыборах в Раду по 87 округу

Новина українською → Четверг 22 апреля 2021 21:00
ЦИК признал Вирастюка победителем на довыборах в Раду по 87 округу Фото: нардеп Василий Вирастюк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) установила результаты довыборов в Раду по 87 округу (Ивано-Франковская область). Кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка признали избранным народным депутатом.

Об этом сообщила Гражданская сеть ОПОРА.

Согласно протоколу окружной избирательной комиссии он набрал 15 536 голосов избирателей.

"ЦИК установила результаты выборов на округе №87 и признала кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка избранным народным депутатом Украины", - говорится в сообщении.

Ранее ЦИК обязал ОИК №87 составить подробный протокол по итогам голосования. В ЦИК отметили, что пока не могут определить результаты выборов в этом округе.

РБК-Украина писало, что на довыборах в Верховную раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от" Слуги народа " Василий Вирастюк. Обработано 100% протоколов.

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