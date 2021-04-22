ЦИК признал Вирастюка победителем на довыборах в Раду по 87 округу

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) установила результаты довыборов в Раду по 87 округу (Ивано-Франковская область). Кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка признали избранным народным депутатом.

"ЦИК установила результаты выборов на округе №87 и признала кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка избранным народным депутатом Украины", - говорится в сообщении.

Ранее ЦИК обязал ОИК №87 составить подробный протокол по итогам голосования. В ЦИК отметили, что пока не могут определить результаты выборов в этом округе.

РБК-Украина писало, что на довыборах в Верховную раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от" Слуги народа " Василий Вирастюк. Обработано 100% протоколов.