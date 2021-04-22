ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Проспект Бандеры в Киеве сохранит свое название: апелляционный суд принял решение

Новина українською → Киев, Четверг 22 апреля 2021 15:57
Проспект Бандеры в Киеве сохранит свое название: апелляционный суд принял решение Фото: проспект Бандеры в Киеве сохранит свое название (wikipedia.org Леониду Andronov)
Автор: Андрей Василюк

Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры в Киеве. Также законным признана смена названий четырех столичных улиц.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Вячеслав Якубенко.

"Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о незаконности переименования. Суд полностью удовлетворил апелляции Киевского городского совета, партии "Свобода", П. Богомазова, и Украинского института национальной памяти (который я имел честь представлять в апелляции), - сообщил адвокат".

Он пояснил, что таким образом признано законным соответствующее решение Киевсовета от 7 июля 2016 года №559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве", которым были переименованы:

  • улица Баумана - в улицу Януша Корчака;
  • улица Кутузова - в улицу Генерала Алмазова;
  • улица Суворова - в улицу Михаила Емельяновича-Павленко;
  • переулок Кутузова - в переулок Евгения Гуцала;
  • проспект Московский в проспект Степана Бандеры.

Напомним, в феврале 2021 года Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова в улицу Михаила Емельяновича-Павленко.

Киевская городская государственная администрация подала апелляцию на решение Окружного административного суда отменить переименование Московского проспекта в проспект Бандеры.

Из-за скандального решения возникли протесты возле ОАСК.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Бандера
NEWS
Еврокомиссия готовится начать расследование против AstraZeneca, - Politico
Еврокомиссия готовится начать расследование против AstraZeneca, - Politico
DAILY
Людмила Денисова: В 2020 году сообщений о нарушениях прав граждан стало на 40% больше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Людмила Денисова: В 2020 году сообщений о нарушениях прав граждан стало на 40% больше