Проспект Бандеры в Киеве сохранит свое название: апелляционный суд принял решение
Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры в Киеве. Также законным признана смена названий четырех столичных улиц.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Вячеслав Якубенко.
"Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о незаконности переименования. Суд полностью удовлетворил апелляции Киевского городского совета, партии "Свобода", П. Богомазова, и Украинского института национальной памяти (который я имел честь представлять в апелляции), - сообщил адвокат".
Он пояснил, что таким образом признано законным соответствующее решение Киевсовета от 7 июля 2016 года №559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве", которым были переименованы:
- улица Баумана - в улицу Януша Корчака;
- улица Кутузова - в улицу Генерала Алмазова;
- улица Суворова - в улицу Михаила Емельяновича-Павленко;
- переулок Кутузова - в переулок Евгения Гуцала;
- проспект Московский в проспект Степана Бандеры.
Напомним, в феврале 2021 года Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова в улицу Михаила Емельяновича-Павленко.
Киевская городская государственная администрация подала апелляцию на решение Окружного административного суда отменить переименование Московского проспекта в проспект Бандеры.
Из-за скандального решения возникли протесты возле ОАСК.