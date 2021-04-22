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Путин ответил Зеленскому: ждем в Москве в любое удобное время

Новина українською → Москва, Четверг 22 апреля 2021 18:38
Путин ответил Зеленскому: ждем в Москве в любое удобное время Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на предложение о встрече. Он готов встретиться в Москве.

Об этом Путин заявил на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Что касается предложения украинского руководства, президента Зеленского, хотел бы сказать следующее. В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Это касается ряда проблем в двусторонних отношениях, это касается отношения к Русской православной церкви и попытки ее разрушения. Это касается отношения к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины, и российским гражданам, проживающих в Украине", - заявил Путин.

Он также прокомментировал предложение Зеленского провести встречу, но подчеркнул, что если встреча касается Донбасса, то Зеленский должен сначала встречаться с главарями "ЛДНР".

"А если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - добавил Путин.

Напомним, ранее Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе "в любой точке, где идет война".

В Кремле сразу заявили, что для этого должны быть предпосылки. Кроме того, в России восприняли это заявление Зеленского как пиар-ход.

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