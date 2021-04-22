Путин ответил Зеленскому: ждем в Москве в любое удобное время

Президент России Владимир Путин ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на предложение о встрече . Он готов встретиться в Москве.

Об этом Путин заявил на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Что касается предложения украинского руководства, президента Зеленского, хотел бы сказать следующее. В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Это касается ряда проблем в двусторонних отношениях, это касается отношения к Русской православной церкви и попытки ее разрушения. Это касается отношения к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины, и российским гражданам, проживающих в Украине", - заявил Путин.

Он также прокомментировал предложение Зеленского провести встречу, но подчеркнул, что если встреча касается Донбасса, то Зеленский должен сначала встречаться с главарями "ЛДНР".

"А если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - добавил Путин.