Шмыгаль представил кандидата на пост главы Минэнерго на заседании фракции СН
На заседании фракции "Слуга народа" премьер-министр Денис Шмыгаль представил депутатам кандидата на пост министра энергетики Германа Галущенко. Галущенко отвечал на вопросы членов монобольшинства.
Об этом РБК-Украина рассказал народный депутат от "Слуги народа" Ростислав Тистык.
"Завтра народным депутатам раздадут подписные листы и каждый из членов фракции будет голосовать "за", "против" или "воздержался" по назначению этого кандидата на пост министра энергетики", - сказал нардеп.
По его словам, пока сложно говорить о том, будет ли у него полная поддержка фракции.
"Отвечал он доступно и открыто. Мы понимаем, что у него есть опыт. Но сказать, есть ли у него единогласная поддержка - не могу. Некоторые депутаты не были довольны. Больше - были довольны. Мы это уже поймем по результатам голосования в подписных листах", - добавил парламентарий.
Ранее сообщалось, что на должность министра энергетики предлагают вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко.
Ранее стало известно, что и.о. министра энергетики Юрий Витренко написал заявление на увольнение.
Однако несколько высокопоставленных источников РБК-Украина тогда отметили, что он останется на своем посту до того момента, пока не будет избран новый глава Минэнерго.