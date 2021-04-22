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Шмыгаль представил кандидата на пост главы Минэнерго на заседании фракции СН

Новина українською → Четверг 22 апреля 2021 22:28
Шмыгаль представил кандидата на пост главы Минэнерго на заседании фракции СН Фото: кандидат на пост министра энергетики Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Ульяна Безпалько

На заседании фракции "Слуга народа" премьер-министр Денис Шмыгаль представил депутатам кандидата на пост министра энергетики Германа Галущенко. Галущенко отвечал на вопросы членов монобольшинства.

Об этом РБК-Украина рассказал народный депутат от "Слуги народа" Ростислав Тистык.

"Завтра народным депутатам раздадут подписные листы и каждый из членов фракции будет голосовать "за", "против" или "воздержался" по назначению этого кандидата на пост министра энергетики", - сказал нардеп.

По его словам, пока сложно говорить о том, будет ли у него полная поддержка фракции.

"Отвечал он доступно и открыто. Мы понимаем, что у него есть опыт. Но сказать, есть ли у него единогласная поддержка - не могу. Некоторые депутаты не были довольны. Больше - были довольны. Мы это уже поймем по результатам голосования в подписных листах", - добавил парламентарий.

Ранее сообщалось, что на должность министра энергетики предлагают вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко.

Ранее стало известно, что и.о. министра энергетики Юрий Витренко написал заявление на увольнение.

Однако несколько высокопоставленных источников РБК-Украина тогда отметили, что он останется на своем посту до того момента, пока не будет избран новый глава Минэнерго.

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