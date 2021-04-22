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НАБУ объявило в розыск сына Гладковского

Новина українською → Украина, Четверг 22 апреля 2021 14:11
НАБУ объявило в розыск сына Гладковского Фото: Игоря Гладковского подозревают в получении отката в 950 тысяч гривен (investigator.org.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Национальной антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск одного из восьми фигурантов дела "Оптимумспецдеталь". Речь идет о сыне бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского - Игоре.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Гладковского-младшего объявили в розыск 21 апреля в соответствии с решением детектива НАБУ. До этого он трижды не явился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для получения обвинительного акта - 16, 20 и 21 апреля.

"Следствие имеет достаточные основания полагать, что подозреваемый, расследование фактов участия которого в коррупционной схеме завершено, скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности", - пояснили такое решение в НАБУ.

НАБУ объявило в розыск сына Гладковского

По данным следствия, подозреваемый в 2015-2017 годах реализовал схему по поставке контрабандных товаров предприятиям "Укроборонпрома" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других компаний. По этой схеме Игорю Гладковскому якобы перечисляли 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли - 950 тысяч гривен.

Напомним, Игорю Гладковскому сообщили о подозрении 21 декабря 2020. Впервые о его возможной причастности к схемам стало известно весной 2019 года, когда журналисты опубликовали расследование о том, что "Укроборонпрому" перепродавали запчасти с большой наценкой.

Позже стало известно, что прокуратура не будет просить о мере пресечения для сына Гладковского.

В конце 2020 года расследование по делу Игоря Гладковского завершили.

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