НАБУ объявило в розыск сына Гладковского
Национальной антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск одного из восьми фигурантов дела "Оптимумспецдеталь". Речь идет о сыне бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского - Игоре.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Гладковского-младшего объявили в розыск 21 апреля в соответствии с решением детектива НАБУ. До этого он трижды не явился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для получения обвинительного акта - 16, 20 и 21 апреля.
"Следствие имеет достаточные основания полагать, что подозреваемый, расследование фактов участия которого в коррупционной схеме завершено, скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности", - пояснили такое решение в НАБУ.
По данным следствия, подозреваемый в 2015-2017 годах реализовал схему по поставке контрабандных товаров предприятиям "Укроборонпрома" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других компаний. По этой схеме Игорю Гладковскому якобы перечисляли 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли - 950 тысяч гривен.
Напомним, Игорю Гладковскому сообщили о подозрении 21 декабря 2020. Впервые о его возможной причастности к схемам стало известно весной 2019 года, когда журналисты опубликовали расследование о том, что "Укроборонпрому" перепродавали запчасти с большой наценкой.
Позже стало известно, что прокуратура не будет просить о мере пресечения для сына Гладковского.
В конце 2020 года расследование по делу Игоря Гладковского завершили.