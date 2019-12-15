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В России заявили о прерванном разговоре Путина и Зеленского

Новости » Политика     15.12.2019 - 10:44
В России заявили о прерванном разговоре Путина и Зеленского
Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

В России заявили, что разговор Путина и Зеленского прервал Макрон

Во время нормандской встречи президент Франции Эмманюэль Макрон прервал личный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Песков отметил, что Путин и Зеленский общались вдвоем на протяжении 10-15 минут.

"Потом их прервал президент Макрон, который настаивал на продолжении работы в нормандском формате", - сообщил он.

Песков добавил, что Зеленский и Путин далеки от согласия по целому ряду вопросов.

"Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов, они используют разную терминологию", - сказал он.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча в нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе. В рамках саммита также состоялась первая двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Отметим, следующая встреча Зеленского и Путина пройдет, как минимум, не позднее чем через четыре месяца на нормандском саммите в Берлине.

Кроме того, Зеленский заявил, что вопрос возвращения Украине границы будет обсуждаться на следующей встрече.

Он также предложил создать отдельную подгруппу в Минске, которая будет заниматься исключительно вопросом поэтапного контроля над украинской границей.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинЭммануэль Макрон
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