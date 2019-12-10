ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский рассказал, когда обсудят вопрос возвращения Украине контроля за границей

Новости » Политика     10.12.2019 - 00:45
Зеленский рассказал, когда обсудят вопрос возвращения Украине контроля за границей
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский настаивал на необходимости возобновления Украиной контроля над государственной границей

Вопрос возвращения Украине границы будет обсуждаться на следующей встрече. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам нормандской встречи, передает корреспондент РБК-Украина.

Президент отметил, что настаивал на необходимости возобновления Украиной контроля за границей.

"Сегодня я настаивал на необходимости возобновления Украиной контроля над государственной границей. Уверен, что мы вернемся к решению вопроса на следующей встрече в нормандском формате через 4 месяца", - заявил Зеленский.

Также по словам Зеленского, бессрочное прекращение огня на Донбассе должно начаться до конца 2019 года.

"Сегодня Украина, Германия, Франция и Российская Федерация согласовали очень важные вещи. Первое - неотложные меры относительно стабилизации ситуации безопасности на Востоке. Это полное всестороннее и бессрочное прекращение огня, которое должно начаться до конца 2019 года", - заявил Зеленский.

Напомним, по итогам нормандской встречи президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что особый статус Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины.

Накануне саммита "нормандской четверки" министр иностранных дел России Сергей Ларвов заявил, что Москва ждет дополнительных договоренностей от нормандского саммита. При этом он подчеркивал, что российская сторона в Париже будет требовать прямого диалога между Киевом и представителями оккупированного Донецка и Луганска.

Путин сделал заявление по итогам нормандской встречи Бессрочное прекращение огня должно начаться до конца года, - Зеленский
Новости Украины Владимир ЗеленскийНормандский формат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь