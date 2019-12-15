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У Росії заявили про перервану розмову Путіна і Зеленського

Новини » Політика     15.12.2019 - 10:44
У Росії заявили про перервану розмову Путіна і Зеленського
Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

У Росії заявили, що розмову Путіна і Зеленського перервав Макрон

Під час нормандської зустрічі президент Франції Емманюель Макрон перервав особисту розмову Володимира Путіна і Володимира Зеленського. Про це повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Пєсков зазначив, що Путін і Зеленський спілкувалися удвох протягом 10-15 хвилин.

"Потім їх перервав президент Макрон, який наполягав на продовженні роботи в нормандському форматі", - повідомив він.

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбулася зустріч в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. В рамках саміту також відбулася перша двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна.

Зазначимо, наступна зустріч Зеленського і Путіна пройде, як мінімум, не пізніше ніж через чотири місяці на нормандському саміті в Берліні.

Крім того, Зеленський заявив, що питання повернення Україні кордону буде обговорюватися на наступній зустрічі.

Він також запропонував створити окрему підгрупу в Мінську, яка буде займатися виключно питанням поетапного контролю над українським кордоном.

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Новини України Володимир ПутінВолодимир ЗеленськийЕммануель Макрон
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