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Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину

Новости » Политика     12.12.2019 - 22:41
Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский считает, что они с Путиным много чего решили

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что жал руку президенту России Владимиру Путину. Об этом он заявил в эфире "Право на власть" на 1+1, передает РБК-Украина.

Зеленский считает, что они с Путиным многое решили.

"Да, а как можно по-другому встречаться, а как можно иначе решать вопрос. И мне кажется, что мы многое решили", - заявил Зеленский.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, в Париже состоялсь встреча в нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года собрались за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение минских договоренностей.

В рамках саммита также состоялась первая двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. В Кремле сообщали, что Путин и Зеленский пожали руки.

Говоря о результатах переговоров с Путиным по газу, Зеленский отметил, что вопрос транзита разблокирован, а детали соглашения будут обсуждаться на уровне советников.

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