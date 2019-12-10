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Зеленский назвал главный проигрыш Украины в Минске

Новости » Политика     10.12.2019 - 02:57
Зеленский назвал главный проигрыш Украины в Минске
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Президент не видит проблем в формуле Штайнмайера

Президент Украины Владимир Зеленский во время нормандской встречи предложил создать отдельную подгруппу в Минске, которая занимается исключительно вопросом поэтапного контроля над украинской границей. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Президент хочет, чтобы этот этап закончился к выборам.

"Я предложил создать отдельную подгруппу в Минске, которая занимается викключно вопросом поэтапного контроля украинской границы. Я хотел бы, чтобы этот этап завершился к выборам. У президента РФ позиция в Минске не согласована, к сожалению. Это самая сложная ситуация и самый главный проигрыш для Украины в Минске. Это граница - то, что было подписано (в Минских договоренностях - ред.)", - сказал он.

"Но есть разные аргументы. То есть я не вижу проблем в формуле Штайнмайера. Ее не было в Минске. То есть компромисс за компромиссом. Мне кажется, что так справедливо, но у него другое видение", - добавил Зеленский.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, в Париже состоялсь встреча в нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года собрались за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение минских договоренностей.

По итогам встречи Зеленский заявил, что вопрос возвращения Украине границы будет обсуждаться на следующей встрече.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщил, что основная "красная линия" украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским на саммите лидеров стран "нормандской четверки" - возвращение под контроль украинских властей всей территорией страны в пределах ее международно-признанных границ.

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