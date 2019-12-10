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В Кремле рассказали детали встречи Путина и Зеленского тет-а-тет

Новости » Политика     10.12.2019 - 15:09
В Кремле рассказали детали встречи Путина и Зеленского тет-а-тет
Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

Встреча Путина и Зеленского была короткой и прошла без переводчиков

Первая встреча президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - в формате тет-а-тет проходила без переводчика. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, встреча один на один была короткой и на ней не было переводчиков.

"Они остались один на один, это было краткое общение, потому что уже далее туда президент Макрон вошел и пригласил на продолжение "нормандского формата", - отметил Песков.

По его словам, на этой встрече президенты России и Украины обсудили вопросы двусторонних отношений.

"Это было деловое, прагматичное общение, достаточно открытое, где стороны прямо заявляли о своих позициях, о несогласии друг с другом по целому ряду вопросов… Мы надеемся, что это станет хорошим началом для конструктивного общения во имя решения тех сложных проблем, которые сейчас стоят между Москвой и Киевом", - добавил Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что вопрос транзита газа был разблокирован на двухсторонней встрече Зеленского с Путиным.

Отметим, следующая встреча Зеленского и Путина пройдет, как минимум, не позднее чем через четыре месяца на нормандском саммите в Берлине.

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