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В Кремле назвали место проведения следующего нормандского саммита

Новости » В мире     10.12.2019 - 06:42
В Кремле назвали место проведения следующего нормандского саммита
Иллюстративное фото (kremlin.ru)

Встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины запланирована через четыре месяца

Следующий саммит "нормандской четверки" может пройти в Берлине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК-Украина со ссылкой на российский СМИ.

Встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины запланирована через четыре месяца.

"По-моему, Берлин", - ответил Песков вопрос о месте проведения следующей нормандской встречи.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, в Париже состоялсь встреча в нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года собрались за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение минских договоренностей. В рамках саммита также состоялась первая двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

По итогам саммита Зеленский заявил, что вопрос возвращения Украине границы будет обсуждаться на следующей встрече.

Также Зеленский предложил создать отдельную подгруппу в Минске, которая будет заниматься исключительно вопросом поэтапного контроля над украинской границей.

Говоря о результатах переговоров с Путиным по газу, Зеленский отметил, что вопрос транзита разблокирован, а детали соглашения будут обсуждаться на уровне советников.

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