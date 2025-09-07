Російський удар "паралізував" Крюківський міст через Дніпро: як ходитимуть поїзди

Російські війська атакували Крюківський міст у Кременчуку Полтавської області. Через це ряд потягів курсують з обмеженнями, або тимчасово відмінені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram "Укрзалізниці".

"Через спричинені обстрілом пошкодження інфраструктури в кременчуцькому районі поїзди №59 Одеса – Харків та №8 Харків – Одеса будуть слідувати зміненим маршрутом через станції Полтава-Київська, Ромодан, Гребінка, ім. Тараса Шевченка (Сміла), Знамʼянка. До станції Кременчук пасажирів підвозитимуть автобуси", - зазначили в УЗ.

Поїзд №260 з Чопа курсуватиме до станції Крюків-на-Дніпрі, звідки також запланований трансфер автобусами. Аналогічно для зворотного маршрута – автобуси вже чекатимуть пасажирів біля вокзалу Кременчука о 13:30 з послідуючою пересадкою у вагони до Закарпаття.

Найближчими днями, поки триватиме багатокомпонентний ремонт, точно будуть затримки поїздів у регіоні, пов'язані з об'їздом ураженої ділянки.

"Обстрілом пошкоджено приміський рухомий склад у Кременчуці, замість якого на маршрути вже виведено резервний. Втім, електропоїзди №6663 Кременчук – Знам'янка (Користівка) та №6664 Знам'янка (Користівка) – Кременчук у добу 07.09.2025 не курсуватимуть через інфраструктурні відновлювальні роботи", - додали в "Укрзалізниці".