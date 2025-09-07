Російський удар "паралізував" Крюківський міст через Дніпро: як ходитимуть поїзди
Російські війська атакували Крюківський міст у Кременчуку Полтавської області. Через це ряд потягів курсують з обмеженнями, або тимчасово відмінені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram "Укрзалізниці".
"Через спричинені обстрілом пошкодження інфраструктури в кременчуцькому районі поїзди №59 Одеса – Харків та №8 Харків – Одеса будуть слідувати зміненим маршрутом через станції Полтава-Київська, Ромодан, Гребінка, ім. Тараса Шевченка (Сміла), Знамʼянка. До станції Кременчук пасажирів підвозитимуть автобуси", - зазначили в УЗ.
Поїзд №260 з Чопа курсуватиме до станції Крюків-на-Дніпрі, звідки також запланований трансфер автобусами. Аналогічно для зворотного маршрута – автобуси вже чекатимуть пасажирів біля вокзалу Кременчука о 13:30 з послідуючою пересадкою у вагони до Закарпаття.
Найближчими днями, поки триватиме багатокомпонентний ремонт, точно будуть затримки поїздів у регіоні, пов'язані з об'їздом ураженої ділянки.
"Обстрілом пошкоджено приміський рухомий склад у Кременчуці, замість якого на маршрути вже виведено резервний. Втім, електропоїзди №6663 Кременчук – Знам'янка (Користівка) та №6664 Знам'янка (Користівка) – Кременчук у добу 07.09.2025 не курсуватимуть через інфраструктурні відновлювальні роботи", - додали в "Укрзалізниці".
Удар РФ по Україні
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни випустили по Україні рекордні 810 дронів, а також 13 ракет, зокрема і балістичні. ППО знешкодила 747 безпілотників та чотири ракети.
Росіяни атакували Київ, Запоріжжя, Дніпро, Кременчук і Кривий Ріг. У Києві загинула жінка та двомісячний хлопчик. Також вперше з початку повномасштабної війни була атакована будівля Кабміну.
У столиці після ворожого удару відомо про 20 поранених та двох загиблих, частково перекрито рух та введені обмеження у маршрутах громадського транспорту.
Своєю чергою, у Кременчуці Полтавської області окупанти поцілили у міст через Дніпро, який належить до інфраструктури "Укрзалізниці".
Також армія РФ атакувала наметовий табір з людьми у Сумській області. Внаслідок удару загинула жінка, є постраждалі.
Більше про наслідки обстрілу – читайте у матеріалі РБК-Україна.