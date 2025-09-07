Удар РФ по Києву: є перекриття руху, громадський транспорт рухається з обмеженнями
Війська РФ вночі атакували Київ ударними безпілотниками та ракетами. Повідомляється, що внаслідок ворожого удару перекрито вулицю Якуба Коласа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.
"Унаслідок нічної атаки на Київ рух транспорту на вул. Якуба Коласа перекрито", - зазначили у КМДА.
Зазначається, що рух тролейбусів маршруту № 41 затримується.
Рух автобусів маршруту № 90 здійснюється:
- з площі Валерія Марченка до перехрестя з вул. Якуба Коласа за власною схемою, вул. Героїв Космосу – просп. Леся Курбаса, далі за власною схемою;
- в зворотному напрямку: з вул. Григоровича-Барського до перехрестя вул. Гната Юри та Петра Корінного, вул. Героїв Космосу, далі за власною схемою.
Удар РФ по Україні
Вночі 7 вересня російські війська здійснили масовану атаку дронами та ракетами на міста України. Під обстрілами опинилися Київ, Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг та Кременчук.
У столиці зафіксовано влучання по житлових будинках. Вперше з лютого 2022 року під удар потрапила й будівля Кабінету міністрів. Внаслідок атаки на Київ загинули жінка та двомісячна дитина, ще понад 20 осіб отримали поранення.
У Кременчуці окупанти поцілили у міст через Дніпро, який належить до інфраструктури "Укрзалізниці".
