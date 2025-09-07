ua en ru
Российский удар "парализовал" Крюковский мост через Днепр: как будут ходить поезда

Воскресенье 07 сентября 2025 11:05
UA EN RU
Российский удар "парализовал" Крюковский мост через Днепр: как будут ходить поезда Фото: российский удар "парализовал" Крюковский мост через Днепр (uz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Российские войска атаковали Крюковский мост в Кременчуге Полтавской области. Из-за этого ряд поездов курсируют с ограничениями, или временно отменены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram "Укрзализныци".

"Из-за вызванных обстрелом повреждений инфраструктуры в кременчугском районе поезда №59 Одесса - Харьков и №8 Харьков - Одесса будут следовать измененным маршрутом через станции Полтава-Киевская, Ромодан, Гребенка, им. Тараса Шевченко (Смела), Знаменка. До станции Кременчуг пассажиров будут подвозить автобусы", - отметили в УЗ.

Поезд №260 из Чопа будет курсировать до станции Крюков-на-Днепре, откуда также запланирован трансфер автобусами. Аналогично для обратного маршрута - автобусы уже будут ждать пассажиров возле вокзала Кременчуга в 13:30 с последующей пересадкой в вагоны в Закарпатье.

В ближайшие дни, пока будет продолжаться многокомпонентный ремонт, точно будут задержки поездов в регионе, связанные с объездом пораженного участка.

"Обстрелом поврежден пригородный подвижной состав в Кременчуге, вместо которого на маршруты уже выведен резервный. Впрочем, электропоезда №6663 Кременчуг - Знаменка (Користовка) и №6664 Знаменка (Користовка) - Кременчуг в сутки 07.09.2025 не будут курсировать из-за инфраструктурных восстановительных работ", - добавили в "Укрзализныце".

Удар РФ по Украине

Напомним, что этой ночью россияне выпустили по Украине рекордные 810 дронов, а также 13 ракет, в том числе и баллистические. ПВО обезвредила 747 беспилотников и четыре ракеты.

Россияне атаковали Киев, Запорожье, Днепр, Кременчуг и Кривой Рог. В Киеве погибла женщина и двухмесячный мальчик. Также впервые с начала полномасштабной войны было атаковано здание Кабмина.

В столице после вражеского удара известно о 20 раненых и двух погибших, частично перекрыто движение и введены ограничения в маршрутах общественного транспорта.

В свою очередь, в Кременчуге Полтавской области оккупанты попали в мост через Днепр, который относится к инфраструктуре "Укрзализныци".

Также армия РФ атаковала палаточный лагерь с людьми в Сумской области. В результате удара погибла женщина, есть пострадавшие.

Больше о последствиях обстрела - читайте в материале РБК-Украина.

