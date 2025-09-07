ua en ru
Окупанти атакували наметовий табір на Сумщині: є жертва, серед поранених дитина

Сумська область, Неділя 07 вересня 2025 09:46
Окупанти атакували наметовий табір на Сумщині: є жертва, серед поранених дитина Фото: РФ вдарила по наметовому табору на Сумщині (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Армія РФ атакувала наметовий табір з людьми у Сумській області. Внаслідок удару загинула жінка, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова в Telegram.

Ввечері 6 вересня росіяни вдарили по наметовому табору у Путивльській громаді.

"Від уламкового поранення загинула 51-річна жінка - ще до приїзду медиків. Щирі співчуття рідним", - повідомив голова Сумської ОВА.

За його словами, поранення отримали семеро осіб. Серед постраждалих восьмирічний хлопчик і його батьки. Всіх травмованих госпіталізували.

"Постраждалим надають медичну допомогу, їхній стан попередньо середньої тяжкості", - додав Григоров.

Фото: РФ вдарила по наметовому табору (t.me/hryhorov_oleg)

Обстріл України

Вночі 7 вересня російські війська здійснили масовану атаку дронами та ракетами на міста України. Під обстрілами опинилися Київ, Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг та Кременчук.

У столиці зафіксовано влучання по житлових будинках. Вперше з лютого 2022 року під удар потрапила й будівля Кабінету міністрів. Внаслідок атаки на Київ загинули жінка та двомісячна дитина, ще понад 20 осіб отримали поранення.

У Кременчуці окупанти поцілили у міст через Дніпро, який належить до інфраструктури "Укрзалізниці".

Докладніше про наслідки нічного обстрілу читайте у матеріалі РБК-Україна.

