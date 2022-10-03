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"Російський флот не інформуємо, хай тонуть": в Одеській ОВА попередили про штормове попередження у регіоні

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Понеділок 03 жовтня 2022 02:17
"Російський флот не інформуємо, хай тонуть": в Одеській ОВА попередили про штормове попередження у регіоні Фото: В Одеській області оголосили штормове попередження (pixabay)
Автор: Олег Васьків

В Одеській області сутєво погіршаться погодні умови - оголошено штормове попередження. Місцевих мешканців закликали бути обачними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Уночі 3 жовтня 2022 року по Одесі та області очікується вітер північно-західний, пориви 15-18 м/с", - зазначив посадовець.

Братчук звернувся до місцевих жителів із проханням бути пильними та максимально обмежити переміщення й поїздки містом, особливо літніх осіб, дітей і вагітних жінок.

"Російський флот не інформуємо, нехай потонуть вражини", - додав речник ОВА.

Нагадаємо, 3 жовтня у деяких регіонах України прогнозується негода. Очікуються значні дощі та сильні пориви вітру.

До слова, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у жовтні.

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