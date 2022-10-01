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Якою буде погода в жовтні: прогноз Укргідрометцентру на місяць

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Україна, Субота 01 жовтня 2022 07:30
Якою буде погода в жовтні: прогноз Укргідрометцентру на місяць Фото: Укргідрометцентр дав прогноз на жовтень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У жовтні 2022 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 5-11 градусів тепла. Це близько до кліматичної норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 26-58 мм, в Карпатах місцями 68-88 мм, що в межах норми

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура жовтня складає 6-13 градусів тепла, в Карпатах місцями 4-5 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури становить 26-34 градусів тепла, в Криму до 35 градусів тепла, в гірських районах 20-21 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури - 4-16 градусів морозу, у північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями 17-23 градусів морозу, на півдні Криму 0-3 градусів морозу.

Середня місячна кількість опадів складає 29-54 мм, місцями на Прикарпатті та в горах Криму 64-84 мм, у більшості районів Закарпаття 86-106 мм, на високогір′ї Карпат 120-129 мм.

"Заморозки у першій половині місяця - явище звичайне", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Як повідомляло РБК-Україна, зазвичай "бабине літо" в Україні спостерігається на початку - в середині жовтня. Про "бабине літо" можна говорити, якщо антициклон стоятиме упродовж приблизно п’яти днів та температура підніметься до 15-20 градусів.

Нагадаємо, метеорологічна осінь прийшла до Києва 19 вересня. Вона розпочалася майже на місяць раніше, ніж у 2020 році.

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