ua en ru
Нд, 28 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Горить СТО, пожежа біля будинку і постраждала людина: наслідки обстрілу Києва

03:12 28.06.2026 Нд
1 хв
Що конкретно відомо про результати атаки російських окупантів?
aimg Пилип Бойко
Горить СТО, пожежа біля будинку і постраждала людина: наслідки обстрілу Києва Фото: рятувальники ДСНС (ДСНС України)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Окупанти РФ цієї ночі запустили декілька балістичних ракет у напрямку Києва. В столиці пролунало щонайменше сім вибухів і вже інформація про наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської МВА Тимура Ткаченка.

На 03:04 відомо, що у Дарницькому районі Києва за декількома адресами через атаку РФ виникли пожежі. Одна людина постраждала.

Читайте також: Росія системно атакує АЗС на Сумщині: в ОВА розповіли про ситуацію з пальним

Ткаченко проінформував, що одна пожежа виникла біля житлового будинку, а за іншою адресою горить СТО. Також горить нежитлова будівля.

Новина оновлюється...

Контекст новини

У ніч на 28 червня російські війська завдали ракетного удару по Києву із застосуванням балістичного озброєння.

Масованих ударів балістикою окупанти не завдавали по українській столиці з 15 червня. Тоді путінські війська атакували Київ комбіновано: ракетами та дронами.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ
Новини
Горить СТО, пожежа біля будинку і постраждала людина: наслідки обстрілу Києва
Горить СТО, пожежа біля будинку і постраждала людина: наслідки обстрілу Києва
Аналітика
"Від мобілізації відійти не можна, але підхід треба змінити": Костянтин Немічев, KRAKEN
Вероніка Марченкожурналіст "Від мобілізації відійти не можна, але підхід треба змінити": Костянтин Немічев, KRAKEN