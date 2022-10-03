"Российский флот не информируем, пусть тонут": в Одесской ОВА предупредили о штормовом предупреждении в регионе
В Одесской области существенно ухудшатся погодные условия - объявлено штормовое предупреждение. Местных жителей призывали быть осмотрительными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.
"Ночью 3 октября 2022 по Одессе и области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с", - отметил чиновник.
Братчук обратился к местным жителям с просьбой быть бдительными и максимально ограничить перемещение и поездки по городу, особенно пожилых, детей и беременных женщин.
"Российский флот не информируем, пусть утонут враги", - добавил спикер ОВА.
Напомним, 3 октября в некоторых регионах Украины прогнозируется ненастье. Ожидаются сильные дожди и сильные порывы ветра.
К слову, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в октябре.
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