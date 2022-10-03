ua ru
Пн, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Российский флот не информируем, пусть тонут": в Одесской ОВА предупредили о штормовом предупреждении в регионе

Новина українською →
Понедельник 03 октября 2022 02:17
"Российский флот не информируем, пусть тонут": в Одесской ОВА предупредили о штормовом предупреждении в регионе Фото: В Одесской области объявили штормовое предупреждение (pixabay)
Автор: Олег Васкив

В Одесской области существенно ухудшатся погодные условия - объявлено штормовое предупреждение. Местных жителей призывали быть осмотрительными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Ночью 3 октября 2022 по Одессе и области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с", - отметил чиновник.

Братчук обратился к местным жителям с просьбой быть бдительными и максимально ограничить перемещение и поездки по городу, особенно пожилых, детей и беременных женщин.

"Российский флот не информируем, пусть утонут враги", - добавил спикер ОВА.

Напомним, 3 октября в некоторых регионах Украины прогнозируется ненастье. Ожидаются сильные дожди и сильные порывы ветра.

К слову, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в октябре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Погода Война России против Украины
NEWS
В чем стратегическая роль освобождения Лимана: в ОК "Восток" дали ответ
В чем стратегическая роль освобождения Лимана: в ОК "Восток" дали ответ
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины